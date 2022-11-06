Александер Секулич: «У «Локо» юная кровь, мы способны бежать быстро»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич остался доволен темпом игры в нападении, который показала команда в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (100:84).
«Для нас это была очень важная игра. Мы приехали побеждать. И я рад, что мы не только добились нужного результата, но и продемонстрировали хороший баскетбол.
У нас юная кровь, много молодых игроков. Мы способны бежать быстро. Поэтому старались разыгрывать мяч как можно быстрее, чтобы набирать легкие очки в отрывах», – сказал Секулич.
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