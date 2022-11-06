Александр Петенев: «Автодор» на спаде, как будто не можем собраться и выходим расслабленными»

Форвард после поражения от «Локомотива-Кубань» (82:100) отметил нехватку концентрации у команды.

«Несмотря на усердную работу на тренировках, сегодняшняя игра сложилась для нас неудовлетворительно. Нам очень нужна была эта победа, чтобы вернуться на позитивный путь. Мы находимся на спаде, но стараемся не опускать рук и готовы работать дальше.

Нужно обязательно выигрывать следующий матч в Москве у . В первой половине со всеми бьемся на равных, но третья четверть – роковая для нас. Не знаю, с чем это связано. Как будто не можем собраться и выходим расслабленными, хотя тренер мотивирует нас в перерыве», – признался Петенев.

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