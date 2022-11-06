Милош Павичевич: «Автодор» полностью провалил вторую половину матча с «Локо»

Главный тренер Милош Павичевич посетовал на неудачную игру команды во второй половине матча против «Локомотива-Кубань» (84:100) в лиге ВТБ.

Саратовская команда уступала со счетом 45:51 к большому перерыву, но не сумела переломить ход встречи и отпустила соперника.

«Поздравляю с заслуженной победой. Знали, что в Краснодаре хорошая, организованная команда. Они это доказали. Сегодня мы полностью провалили вторую половину, что и предопределило исход встречи.

Не получилось ни в атаке, ни в обороне. Нам нужно добавлять, особенно в защитных действиях. Пока этот компонент нам не удается, мы позволяем соперникам забивать слишком много легких мячей», – заявил Павичевич.

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