Андрей Мартюк набрал 25 очков за 21 минуту в матче с «Автодором». Это его рекорд за карьеру

Теги Локомотив-Кубань видео Автодор Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк отметился впечатляющей результативностью в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (100:84).

Мартюк набрал 25 очков 4 подбора и 4 передачи за 21:20 на площадке. Он реализовал 10 из 12 бросков с игры, включая 1 из 2 – из-за дуги, а также 4 из 5 попыток со штрафной линии.

Это самая результативная игра в карьере 22-летнего баскетболиста. Он проводит третий сезон в Лиге ВТБ.

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