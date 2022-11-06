Андрей Мартюк набрал 25 очков за 21 минуту в матче с «Автодором». Это его рекорд за карьеру
Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк отметился впечатляющей результативностью в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (100:84).
Мартюк набрал 25 очков 4 подбора и 4 передачи за 21:20 на площадке. Он реализовал 10 из 12 бросков с игры, включая 1 из 2 – из-за дуги, а также 4 из 5 попыток со штрафной линии.
Это самая результативная игра в карьере 22-летнего баскетболиста. Он проводит третий сезон в Лиге ВТБ.
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