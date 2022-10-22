Брэдли Бил исполнил победный бросок в матче с «Чикаго»
Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил стал автором победного броска в матче с «Чикаго» (102:100).
Бил забросил с отскоком от щита правой рукой за 7,4 секунды до сирены при счете 100:100.
На счету лидера «Уизардс» 19 очков (9 из 14 с игры), 8 передач и 2 блок-шота за 37 минут.
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