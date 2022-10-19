Брэдли Бил: «Хочу, чтобы «Уизардс» вышли в финал и, надеюсь, выиграли его»

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Лидер «Вашингтона» Брэдли Бил выразил надежду, что его команда сможет добиться успеха в новом сезоне.

«Я просто хочу победить. Хочу, чтобы моя команда вышла в плей-офф, выиграла серию, прошла дальше, выиграла еще одну серию, вышла в финал конференции, выиграла эту серию, вышла в финал и, надеюсь, выиграла его», – заявил Бил.

29-летний баскетболист выступает за «Уизардс» с 2012 года. За это время команда пять раз выходила в плей-офф, но ни разу не продвинулась дальше второго раунда.

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