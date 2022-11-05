Антон Квитковских: «Матч с «Автодором» будет для меня особенным»

Форвард «Локомотива-Кубань» и воспитанник поделился ожиданиями от воскресного матча между командами в рамках Лиги ВТБ.

– Ближайший соперник «Автодор» – родная для тебя команда. С каким настроением едешь в Саратов? Будет ли этот матч для тебя особенным?

– Конечно, будет. Потому что я много времени там провел, мне близки этот город, эта команда и ее болельщики. Поэтому я буду стараться показывать, что я действительно достоин играть на более высоком уровне.

– В прошлом сезоне «Автодор» часто и серьезно удивлял. Многое ли, на твой взгляд, осталось от той команды в этом сезоне?

– Осталось самое основное – быстрый баскетбол. В Саратове всегда так старались играть и, я думаю, продолжат. Это ключевая их «фишка». Каждый тренер привносит что-то новое, свое, но быстрая игра остается.

– Кого в нынешнем составе «Автодора» надо особенно опасаться?

– Они очень хорошо играют именно командой, как я заметил. Но есть и игроки на главных ролях. Это разыгрывающий Райан Боутрайт, очень хороший «большой» Кристиан Джонс. И, конечно, Женя Минченко здорово добавляет от сезона к сезону в пик-н-роллах, подборах. Он, кажется, сейчас лидер лиги по блок-шотам – это как раз его игра. Хороший баскетболист!

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