Бол Бол в матче против «Кингз» набрал 23 очка, реализовав 10 из 11 с игры
Тяжелый форвард «Орландо» Бол Бол в субботу провел свой лучший матч в карьере, набрав 23 очка в игре против «Сакраменто» (123:126 ОТ).
22-летний уроженец Судана реализовал 10 из 11 с игры, причем свой первый промах в матче совершил в овертайме. Также на его счету 7 подборов и 2 передачи за 37 минут на паркете.
В первой четверти Бол совершил проход через всю площадку, который завершил данком одной рукой.
Во второй четверти 218-сантиметровый бигмен забросил трехочковый с фолом.
Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?
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