Бол Бол в матче против «Кингз» набрал 23 очка, реализовав 10 из 11 с игры

Тяжелый форвард Бол Бол в субботу провел свой лучший матч в карьере, набрав 23 очка в игре против (123:126 ОТ).

22-летний уроженец Судана реализовал 10 из 11 с игры, причем свой первый промах в матче совершил в овертайме. Также на его счету 7 подборов и 2 передачи за 37 минут на паркете.

В первой четверти Бол совершил проход через всю площадку, который завершил данком одной рукой.

Во второй четверти 218-сантиметровый бигмен забросил трехочковый с фолом.

Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?