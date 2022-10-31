Бол Бол в игре с «Мэверикс» дважды совершал результативные проходы через всю площадку
Центровой «Мэджик» Бол Бол отметился несколькими эффектными моментами в матче с «Мэверикс» (114:105).
218-сантиметровый Бол Бол дважды совершал результативные проходы через всю площадку после подборов под своим кольцом.
Сын самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также эффектно накрыл Луку Дончича. В активе «большого» 16 очков и 11 подборов при 7 из 10 с игры.
15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе
Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой
Комментарии