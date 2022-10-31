Центровой «Мэджик» Бол Бол отметился несколькими эффектными моментами в матче с «Мэверикс» (114:105).

218-сантиметровый Бол Бол дважды совершал результативные проходы через всю площадку после подборов под своим кольцом.

Сын самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также эффектно накрыл . В активе «большого» 16 очков и 11 подборов при 7 из 10 с игры.

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