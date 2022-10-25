Центровой «Мэджик» Бол Бол обновил личный рекорд результативности в матче с «Никс» (102:115).

Бол Бол набрал 19 очков за 20 минут, реализовав 8 из 10 с игры.

В активе сына самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также 5 подборов и 4 блок-шота.

Рост 22-летнего – 218 см.

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