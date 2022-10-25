Бол Бол набрал рекордные в карьере 19 очков в матче с «Никс»
Центровой «Мэджик» Бол Бол обновил личный рекорд результативности в матче с «Никс» (102:115).
Бол Бол набрал 19 очков за 20 минут, реализовав 8 из 10 с игры.
В активе сына самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также 5 подборов и 4 блок-шота.
Рост 22-летнего Бола Бола – 218 см.
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь
Комментарии