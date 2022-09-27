Ламело Болл: «Часто общаюсь лично с Бриджесом, а про остальное почти ничего не слышал»

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Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл во время медиа-дня команды высказался на тему ситуации с одноклубником Майлзом Бриджесом

Бриджес обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Предварительное слушание по делу игрока НБА назначено на 29 сентября.

«Часто разговариваю лично с Бриджесом, а про все остальное почти ничего не слышал», – заявил Болл.

Игроки «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон и Мэйсон Пламли не стали обсуждать вопрос, отметив только, что поддерживают связь с форвардом и будут рады его возвращению в команду.

Защитник «Хорнетс» Терри Розир пожелал Бриджесу всего наилучшего, но отказался комментировать ситуацию.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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