Квалификационное предложение «Шарлотт» Майлзу Бриджесу на 7,9 млн долларов истекло, игрок может покинуть НБА

и форвард позволили истечь его квалификационному предложению на сезон-2022/23 в размере 7,9 миллиона долларов, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Стороны могли договориться о продлении квалификационного предложения до 1 марта 2023 года, но не рассматривали этот вариант всерьез.

Бриджес остается свободным агентом, но его будущее в НБА находится под вопросом из-за судебного разбирательства. Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Предварительное слушание по делу Бриджеса было перенесено уже четыре раза. В последний раз оно было назначено на 7 октября.

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