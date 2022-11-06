«Бакс» установили рекорд клуба, одержав 9 подряд побед на старте сезона

в субботу обыграл на своей площадке «Оклахому» со счетом 108:94 и продлил серию до 9-0. Это рекордная победная серия на старте сезона в истории клуба.

Лидер «Бакс» , оформивший днем ранее свой первый трипл-дабл в сезоне, пропустил сегодняшнюю игру из-за болей в левом колене. Форвард вышел на разминку перед матчем, но главный тренер команды Майк Буденхольцер перед началом игры сообщил, что Яннис получит выходной.

Самым результативным в составе победителей стал центровой , который набрал 25 очков, реализовав 10 из 16 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги. Разыгрывающий Дрю Холидэй отметился 10 очками, 13 передачами и 6 подборами.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют