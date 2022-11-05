Звездный форвард в пятницу оформил 30-й трипл-дабл в карьере.

В матче с «Миннесотой» (115:102) Адетокумбо набрал 26 очков (7 из 17 с игры), 14 подборов и 11 передач за 34 минуты.

Адетокумбо обошел в общем списке НБА Гранта Хилла, теперь он на 17-м месте по количеству трипл-даблов за карьеру.

«Бакс» стартовали в новом сезоне с результатом 8-0. Это рекордный показатель в истории клуба из Висконсина.

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