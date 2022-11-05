Бросок Джерами Гранта под сирену принес «Портленду» победу над «Финиксом»

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Форвард «Блэйзерс» Джерами Грант стал автором победного броска под сирену.

Грант принес «Портленду» победу над «Финиксом», когда при счете 106:106 получил мяч после ввода из-за боковой линии и броском со средней дистанции отправил его в корзину.

В активе Гранта в пятницу 30 очков (10 из 17 с игры), 2 подбора и 5 передач.

«Блэйзерс» благодаря успеху потеснили клуб из Аризоны с первого места в Западной конференции, у обеих команд по 6-2 в таблице, но команда Чонси Биллапса опережает конкурента по дополнительным показателям.

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