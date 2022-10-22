Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Промитеаса», «Лаврион» сыграет с ПАОКом
В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
«Колоссос» примет «Промитеас», «Лаврион» дома сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, Промитеас – 2-0, Олимпиакос – 2-0, Перистери – 1-1, Ионикос – 1-1, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 1-1, Лаврион – 0-2, Колоссос – 0-2, Аполлон – 0-2, ПАОК – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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