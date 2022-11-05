Премьер-лига. Женщины. «Самара» встретится с «Нефтяником»

В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги дома сыграет с омским «Нефтяником».

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Премьер-лига

Самара – Нефтяник

5 ноября. 17.00

Положение команд: Динамо Курск – 7-0, УГМК – 6-0, Ника – 6-1, МБА – 6-1, Надежда – 5-2, Спарта энд К – 3-4, Самара – 2-5, Енисей – 2-5, Динамо Новосибирск – 2-5, Нефтяник – 1-5, Пересвет-ЮФУ – 1-6, Динамо Москва – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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