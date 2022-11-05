Маркус Моррис схватил Зака Коллинза за шею, инцидент чуть не привел к драке
Форварды Зак Коллинз («Сан-Антонио») и Маркус Моррис («Клипперс») устроили потасовку во время матча между командами в пятницу.
Моррис схватил Коллинза за шею и потянул на себя в момент, когда игрок техасцев исполнял лэй-ап. Параллельно прозвучал свисток, судья зафиксировал у Зака пробежку.
Коллинзу не понравились действия Морриса, но инцидент быстро сошел на нет. Оба баскетболиста получили по техническому.
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