Болельщики «Миннесоты» скандировали «0-5» под занавес матча с «Лейкерс»

«Лейкерс» в пятницу уступили на выезде «Миннесоте» со счетом 102:111.

Калифорнийский клуб потерпел пятое поражение в пяти матчах на старте регулярного чемпионата.

Под занавес встречи зрители в Миннеаполисе скандировали «0-5».

«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из двух команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Сакраменто» (0-4).

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