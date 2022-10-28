Болельщик, бросивший стакан в Луку Дончича, был арестован и обвинен в мелком правонарушении
Болельщик «Нетс», который бросил стакан на площадку во время овертайма в матче «Бруклина» против «Далласа» (125:129), был арестован и обвинен в мелком правонарушении за вмешательство в спортивное мероприятие, сообщает TMZ Sports.
По данным полиции Нью-Йорка, 24-летний Джастин Боутсвейн бросил предмет на площадку «Барклайс-центра», когда Кевин Дюрэнт исполнял штрафные броски.
На видео видно, что стакан упал в двух метрах от лидера «Далласа» Луки Дончича. Игра была остановлена на несколько минут.
Болельщика сразу идентифицировали, вывели из зала и арестовали.
Леброн, Карри, Яннис или Дюрэнт? Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!
Комментарии