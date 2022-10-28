Болельщик, бросивший стакан в Луку Дончича, был арестован и обвинен в мелком правонарушении

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Болельщик «Нетс», который бросил стакан на площадку во время овертайма в матче «Бруклина» против «Далласа» (125:129), был арестован и обвинен в мелком правонарушении за вмешательство в спортивное мероприятие, сообщает TMZ Sports.

По данным полиции Нью-Йорка, 24-летний Джастин Боутсвейн бросил предмет на площадку «Барклайс-центра», когда Кевин Дюрэнт исполнял штрафные броски.

На видео видно, что стакан упал в двух метрах от лидера «Далласа» Луки Дончича. Игра была остановлена на несколько минут.

Болельщика сразу идентифицировали, вывели из зала и арестовали.

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