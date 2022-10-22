Дэмиан Лиллард набрал 41 очко в победном матче с «Финиксом»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком матча с «Финиксом» (113:111).
Лиллард за 43 минуты набрал 41 очко, реализовав 12 из 25 с игры (5 из 12 из-за дуги) и 12 и 12 с линии.
На счету Дэмиана также 7 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.
Лиллард пропустил большую часть прошлого сезона из-за проблем с мышцами брюшной полости. Звездный баскетболист перенес операцию.
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