Билли Бэрон пропустит 2 недели из-за травмы подколенного сухожилия
Атакующий защитник «Милана» Билли Бэрон получил травму в матче Евролиги против «Реала» (77:83).
31-летний баскетболист повредил левое подколенное сухожилие. Повторное обследование состоится через две недели.
Бэрон перешел в «Милан» из «Зенита» минувшим летом. В шести матчах Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 9,7 очка при реализации 60% из-за дуги.
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