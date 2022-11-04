Билли Бэрон пропустит 2 недели из-за травмы подколенного сухожилия

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Атакующий защитник «Милана» Билли Бэрон получил травму в матче Евролиги против «Реала» (77:83).

31-летний баскетболист повредил левое подколенное сухожилие. Повторное обследование состоится через две недели.

Бэрон перешел в «Милан» из «Зенита» минувшим летом. В шести матчах Евролиги-2022/23 защитник набирал в среднем 9,7 очка при реализации 60% из-за дуги.

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