Экс-топ-менеджер «Нетс» Ирина Павлова: «Приход Ирвинга и Дюрэнта – худшее, что случилось с клубом»

Бывший топ-менеджер (2010-2017) Ирина Павлова прокомментировала нынешнее положение дел в клубе.

«Самое худшее, что случилось с «Бруклином» – приход и . После увольнения Стива Нэша ничего не изменится. Культура команды абсолютно токсичная. У них нет командного духа, они не играют сплоченно», – заявила Павлова в эфире «Взял Мяч Live».

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и отсутствие извинений.

Спустя несколько часов разыгрывающий все же написал пост с извинениями в социальных сетях.

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