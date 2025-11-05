Диллон Брукс получил техническое замечание на скамейке в уличной одежде за трэшток

Уличная одежда не помешала Диллону Бруксу получить фол.

Форвард «Финикса» не принял участия во встрече с «Голден Стэйт», но трэшток со скамейки в адрес Дрэймонда Грина все равно принес ему техническое замечание в 4-й четверти.

Сидящий рядом Айзейя Ливерс пытался предотвратить фол, прикрыв Бруксу рот, но не преуспел в этом.