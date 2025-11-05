Диллон Брукс получил техническое замечание на скамейке в уличной одежде за трэшток
Уличная одежда не помешала Диллону Бруксу получить фол.
Форвард «Финикса» не принял участия во встрече с «Голден Стэйт», но трэшток со скамейки в адрес Дрэймонда Грина все равно принес ему техническое замечание в 4-й четверти.
Сидящий рядом Айзейя Ливерс пытался предотвратить фол, прикрыв Бруксу рот, но не преуспел в этом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости