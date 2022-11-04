Джоэл Эмбиид может пропутсить 3-й матч подряд из-за болезни
Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться после простудного заболевания, не связанного с COVID-19.
Как сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс, центровой принял участие в бросковой тренировке «Сиксерс» сегодня утром, но покинул зал до появления журналистов.
Из-за болезни Эмбиид уже пропустил два матча против «Вашингтона», которые состоялись в понедельник (118:111) и в среду (111:121).
На старте нынешнего сезона Эмбиид набирает 27,2 очка, 9,5 подбора, 3,3 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.
«Филадельфия» имеет показатели 4-5 и занимает восьмое место в Восточной конференции. Сегодня ночью команда сыграет с «Нью-Йорком».
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