Джоэл Эмбиид может пропутсить 3-й матч подряд из-за болезни

Лидер «Филадельфии» продолжает восстанавливаться после простудного заболевания, не связанного с COVID-19.

Как сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс, центровой принял участие в бросковой тренировке «Сиксерс» сегодня утром, но покинул зал до появления журналистов.

Из-за болезни Эмбиид уже пропустил два матча против , которые состоялись в понедельник (118:111) и в среду (111:121).

На старте нынешнего сезона Эмбиид набирает 27,2 очка, 9,5 подбора, 3,3 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

имеет показатели 4-5 и занимает восьмое место в Восточной конференции. Сегодня ночью команда сыграет с .

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