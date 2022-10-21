У Джоэла Эмбиида в межсезонье был подошвенный фасциит

Главный тренер «Филадельфии» сообщил, что у центрового команды в межсезонье был подошвенный фасциит – воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги.

По словам Риверса, этим обусловлено то, что Эмбиид начал сезон не в лучшей физической форме. Тренер отметил, что на сегодняшний день воспаление уже не беспокоит игрока.

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