У Джоэла Эмбиида в межсезонье был подошвенный фасциит

Теги травмы Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сообщил, что у центрового команды Джоэла Эмбиида в межсезонье был подошвенный фасциит – воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги.

По словам Риверса, этим обусловлено то, что Эмбиид начал сезон не в лучшей физической форме. Тренер отметил, что на сегодняшний день воспаление уже не беспокоит игрока.

 Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные