У Джоэла Эмбиида в межсезонье был подошвенный фасциит
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сообщил, что у центрового команды Джоэла Эмбиида в межсезонье был подошвенный фасциит – воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги.
По словам Риверса, этим обусловлено то, что Эмбиид начал сезон не в лучшей физической форме. Тренер отметил, что на сегодняшний день воспаление уже не беспокоит игрока.
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