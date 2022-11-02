Джоэл Эмбиид не сыграет с «Уизардс» из-за болезни

Центровой «Филадельфии» пропустит сегодняшний матч против .

Как сообщает инсайдер НБА Крис Хэйнс, лидер «Сиксерс» перенес болезнь, не связанную с COVID-19.

На старте нынешнего сезона Эмбиид набирает 27,2 очка, 9,5 подбора, 3,3 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

выиграла три последних матча и с показателями 4-4 занимает шестое место в Восточной конференции.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета