«Санз» – лидеры НБА по эффективности. У «Лейкерс» худшая атака, у «Нетс» – защита
«Финикс» показывает лучшую совокупную эффективность в НБА на старте регулярного чемпионата.
После семи матчей (6-1) «Санз» являются лидерами по атакующей эффективности и занимают пятое место по игре в защите.
Лучшую оборонительную эффективность демонстрирует «Милуоки» (7-0). Это единственная команда, которая обходится без поражений на старте сезона-2022/23.
Примечательно, что «Лейкерс» (2-5) являются худшей командой лиги по игре в нападении, но находятся на втором месте по оборонительной эффективности.
«Бруклин» (2-6) демонстрирует худшую защиту в НБА и средную по лиге атакующую эффективность.
Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища
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