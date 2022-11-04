«Санз» – лидеры НБА по эффективности. У «Лейкерс» худшая атака, у «Нетс» – защита

показывает лучшую совокупную эффективность в на старте регулярного чемпионата.

После семи матчей (6-1) «Санз» являются лидерами по атакующей эффективности и занимают пятое место по игре в защите.

Лучшую оборонительную эффективность демонстрирует (7-0). Это единственная команда, которая обходится без поражений на старте сезона-2022/23.

Примечательно, что «Лейкерс» (2-5) являются худшей командой лиги по игре в нападении, но находятся на втором месте по оборонительной эффективности.

(2-6) демонстрирует худшую защиту в НБА и средную по лиге атакующую эффективность.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища