Девин Букер: «Не думаю, что достиг прайма. Стараюсь все время становиться лучше»

Звездный защитник «Санз» помог команде добиться победы над «Рокетс» (124:109), набрав 30 очков.

В четырех из шести матчей на старте сезона в активе Букера 30 и более очков. У 26-летнего баскетболиста спросили, вышел ли он на пик карьеры.

«Не думаю, что достиг прайма. Стараюсь все время становиться лучше, последовательно прогрессировать.

В баскетболе невозможно достичь совершенства, но я буду пытаться делать все от меня зависящее, чтобы все-таки сделать это. Таков мой настрой, таков мой подход», – заявил Букер.

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