Иван Ухов: «Продолжаю следить за Евролигой»

Защитник ЦСКА Иван Ухов признался, что скучает по выступлению в и продолжает следить за турниром.

«Конечно, хотелось бы продолжать участвовать в главном баскетбольном турнире Старого Света. Но имеем то, что имеем. К сожалению, от нас ничего не зависит.

Продолжаю ли следить за турниром? Конечно. Смотрю хайлайты, по возможности стараюсь смотреть матчи целиком. Получаю от этого удовольствие. В клубах произошли перемены, в этом году много претендентов на титул, борьба за него будет очень горячей.

Сложно сказать, на что мог рассчитывать в Евролиге этот состав ЦСКА, ведь мы комплектовались под выступление в одном турнире. Играть на два фронта – это другая история», – заявил Ухов.

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