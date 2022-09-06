«Судьи ФИБА – это не судьи Евролиги». Секретаря Евробаскета отстранили за твит

Секретарь судейского стола на матчах Евробаскета-2022 Хайке Крамер из Германии опубликовала критическое сообщение в твиттере.

«Просто судьи ФИБА – это не судьи Евролиги», – написала Крамер в своем аккаунте после матча Германии с Литвой (109:107).

По словам Хайке, ее твит стал причиной отстранения от работы на турнире по решению ФИБА.

«До свидания, Кельн. К сожалению, я больше не работаю секретарем судейского стола. Вдруг мы стали настолько важными, что отправляемся домой за сообщение в личном аккаунте твиттера, которое никого не осуждает. Все мы, секретари, квалифицированы и много трудились, чтобы попасть сюда.

Мы просто хотим хорошо делать свою работу. Мы занимаемся этим в свободное время и соответствуем уровню Евролиги. Но ФИБА стоит у нас над душой, и это отстой. В данном случае Федерация баскетбола Германии только выполняет поручения», – прокомментировала ситуацию Крамер.

В ФИБА заявили, что не устанавливали никаких ограничений на публикации в соцсетях, а работу секретарей курируют местные организаторы.

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