В одной из последних игр Нэша во главе «Нетс» Ирвинг 10 раз игнорировал указания тренера

«Бруклин» на этой неделе отправил в отставку главного тренера .

Как пишет инсайдер Марк Стейн, в скаутских кругах не удивились такому решению «Нетс». Журналист привел мнение сотрудника одного из клубов лиги, в обязанности которого входит наблюдение за соперниками.

Скаут рассказал, что в одной из последних игр Нэша во главе разыгрывающий Кайри Ирвинг 10 раз игнорировал указания тренера относительно комбинаций, которые необходимо разыграть. 30-летний плеймейкер применял совершенно другие способны ведения атаки.

По словам генерального менеджера «Нетс» Шона Маркса, Нэш честно признавался ему, что команда не выполняет его указания.

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