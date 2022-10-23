Центровой оформил 78-й трипл-дабл в карьере, набрав 19 очков, сделав 16 подборов и 13 передач в победном матче против «Оклахомы» (122:117).

Сербский бигмен сравнялся с по количеству трипл-даблов за карьеру и теперь делит с легендарным центровым шестое место по этому показателю в истории НБА.

Йокич и Чемберлен уступают только Расселлу Уэстбруку (194), Оскару Робертсону (181), Мэджику Джонсону (138), Джейсону Кидду (107) и Леброну Джеймсу (105).

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