«Он не облажался». Джамал Мюррэй провел первый домашний матч за 18 месяцев
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй в субботу впервые за 18 месяцев вышел на площадку «Американ Эйрлайнс-центра» в официальном матче. Болельщики встретили игрока бурными овациями.
В матче против «Оклахомы» (122:117) канадец набрал 16 очков, сделал 5 передач и 4 подбора за 27,5 минуты.
«Он не облажался. Джамал пытается вернуться в ритм. По-моему, сегодня он выглядел очень хорошо. Он шел в проход, делал степбэки, контролировал игру. Он проделал хорошую работу», – сказал лидер «Наггетс» Никола Йокич.
Мюррэй пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного в апреле 2021-го.
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