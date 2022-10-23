«Он не облажался». Джамал Мюррэй провел первый домашний матч за 18 месяцев

Разыгрывающий в субботу впервые за 18 месяцев вышел на площадку «Американ Эйрлайнс-центра» в официальном матче. Болельщики встретили игрока бурными овациями.

В матче против «Оклахомы» (122:117) канадец набрал 16 очков, сделал 5 передач и 4 подбора за 27,5 минуты.

«Он не облажался. Джамал пытается вернуться в ритм. По-моему, сегодня он выглядел очень хорошо. Он шел в проход, делал степбэки, контролировал игру. Он проделал хорошую работу», – сказал лидер «Наггетс» .

Мюррэй пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного в апреле 2021-го.

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