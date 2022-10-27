Инсайдер: «Док Риверс может стать первым уволенным тренером»

По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, в лиге ходят слухи, что будущее главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса в клубе находится под вопросом.

уже несколько недель говорит в своем подкасте, что Док может стать первым уволенным тренером.

Конечно, в лиге болтают об этом, но я не знаю, насколько эта болтовня соответствует действительности, ведь это команда . Это воссоединение «Хьюстона». Он давно ждал свою потерянную любовь и наконец вернул его.

Им просто нужно прибавить. На мой взгляд, с нападением все в порядке. Посмотрим, им нужно время. Начните с перехода от нападения в защиту, потому что то, что сейчас происходит на площадке, это позор», – сказал Лоу.

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