Дрэймонд Грин – о 27-м месте «Голден Стэйт» по фолам: «В регулярке судят иначе, чем в плей-офф»

Форвард «Уорриорз» заявил, что одной из проблем команды на старте нового сезона (3-4) является большое количество нарушений.

Действующие чемпионы пока что одна из самых фолящих команд лиги, они идут 27-ми в по количеству нарушений.

«В регулярном чемпионате судят иначе, чем в плей-офф, отличия точно есть. Дело не в том, что мы перегибаем палку, просто судят иначе. В регулярке с нарушениями строже, особенно в начале сезона. Это очень заметно», – заявил Грин.

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