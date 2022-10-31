Дрэймонд Грин – о 27-м месте «Голден Стэйт» по фолам: «В регулярке судят иначе, чем в плей-офф»

Теги Голден Стэйт НБА судьи Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что одной из проблем команды на старте нового сезона (3-4) является большое количество нарушений.

Действующие чемпионы пока что одна из самых фолящих команд лиги, они идут 27-ми в НБА по количеству нарушений.

«В регулярном чемпионате судят иначе, чем в плей-офф, отличия точно есть. Дело не в том, что мы перегибаем палку, просто судят иначе. В регулярке с нарушениями строже, особенно в начале сезона. Это очень заметно», – заявил Грин.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные