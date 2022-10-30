Дрэймонд Грин после поражения от «Хорнетс»: «Мы никогда не проигрываем такие матчи»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение от в овертайме (113:120 ОТ).

«По-моему, мы вели 4 очка за минуту до конца. Мы никогда не проигрываем такие матчи. В такой ситуации нам даже не нужно набирать еще очки. Только когда они сфолят, нужно реализовать штрафные, которые я, кстати, смазал.

Мы не проигрываем матчи, в которых имеем такое преимущество. За последние восемь лет можно по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда мы упустили преимущество в 4 очка за минуту до конца», – сказал Грин.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа