Звездный форвард «Лейкерс» провел матч против «Пеликанс» (120:117 ОТ) на фоне простудного заболевания.

По словам Джеймса, последние дни он практически не вылезал из постели и вынужден был пропустить недавнюю командную вечеринку в честь Хэллоуина.

Несмотря на плохое самочувствие, 37-летний Джеймс был близок к трипл-даблу: 20 очков (9 из 23 с игры, 0 из 7 из-за дуги), 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота при 2 потерях.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета