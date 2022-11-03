Дуайт Ховард предложил Шакилу О’Нилу сойтись в схватке по рестлингу

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Свободный агент Дуайт Ховард во время интервью одобрил идею ведущего Шэннона Шарпа, который высказался на тему возможной дуэли экс-игрока «Лейкерс» с легендой НБА Шакилом О’Нилом.

Ховард предложил Шаку сойтись в формате рестлинг-поединка.

«А мне нравится. Даже так. РестлМания в этом году пройдет в Лос-Анджелесе. Выясним, кто король города? Давай, Шак! Давай», – заявил Ховард.

Ховард недавно признался, что его озадачивает поведение прославленного центрового, который на протяжении многих лет старается задеть его за живое.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

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