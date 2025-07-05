Джош Гидди все еще рассчитывает на контракт в 30 миллионов долларов за сезон от «Чикаго»
Защитник и его представители стоят на своем.
По данным источников журналиста Джо Коули, «Буллс» и ограниченно свободный агент Джош Гидди ведут конструктивные переговоры, но сторона игрока настаивает на контракте, аналогичном договору Джейлена Саггса из «Орландо» – 30 миллионов долларов в год.
В своем первом сезоне за «Чикаго» Гидди принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 14,1 очка (46,5% с игры, 37,8% из-за дуги), 8,1 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3768 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости