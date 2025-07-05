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Джош Гидди все еще рассчитывает на контракт в 30 миллионов долларов за сезон от «Чикаго»

Защитник и его представители стоят на своем.

По данным источников журналиста Джо Коули, «Буллс» и ограниченно свободный агент Джош Гидди ведут конструктивные переговоры, но сторона игрока настаивает на контракте, аналогичном договору Джейлена Саггса из «Орландо» – 30 миллионов долларов в год.

В своем первом сезоне за «Чикаго» Гидди принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 14,1 очка (46,5% с игры, 37,8% из-за дуги), 8,1 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Джо Коули в соцсети X
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