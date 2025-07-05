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«Пари НН» подписал 2-го лучшего бомбардира «Химок» Кирилла Попова

Баскетболист продолжит карьеру в клубе Единой лиги ВТБ.

«Пари Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с Кириллом Поповым (27 лет, 204 см) по схеме «1+1».

Попов провел прошлый сезон в «Химках», став бронзовым призером Суперлиги. В среднем центровой проводил на паркете 20 минут, показывая статистику в 11 очков и 5,3 подбора за 42 матча (36 – в старте). По результативности в составе подмосковной команды он уступил только защитнику Федору Ключникову (12).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Кирилл Попов
переходы
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