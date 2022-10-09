Шакил О’Нил: «Когда Дуайт Ховард только появился, я думал, что он лучше меня»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил признался, что его критика и насмешки в адрес были попытками помочь перспективному центровому.

«Дуайт был хорош. Когда он только появился, я думал, что он немного лучше меня, более атлетичен. Во мне было больше хип-хопа, больше улицы, но он прыгал выше.

Зачастую, когда я критикую молодых игроков, я подсказываю им ответы на тест, но они этого не понимают. Например, я постоянно твержу, что все, что вам нужно, это набирать 28+15 в среднем за матч. Но вы знаете эту молодежь, их любимая реакция: «О, ты – хейтер».

Если бы Дуайт делал то, что я ему говорил, он был бы среди лучших, но он никогда меня не слушал», – сказал Шак в подкасте Drink Champs.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли