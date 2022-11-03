Владимир Родионов: «Подписанием Ньюмэна селекционная работа «Автодора» не ограничивается»

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Президент «Автодора» Владимир Родионов после подписания американского защитника Малика Ньюмэна заявил, что клуб продолжить изучать варианты усиления состава.

«С приходом Ньюмэна мы рассчитываем увеличить атакующий потенциал команды и получить серьезную боевую единицу на задней линии.

Подписанием американского защитника наша селекционная работа не ограничивается. Мы продолжаем мониторить трансферный рынок с целью усиления состава», – заявил Родионов.

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