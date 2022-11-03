Владимир Родионов: «Подписанием Ньюмэна селекционная работа «Автодора» не ограничивается»
Президент «Автодора» Владимир Родионов после подписания американского защитника Малика Ньюмэна заявил, что клуб продолжить изучать варианты усиления состава.
«С приходом Ньюмэна мы рассчитываем увеличить атакующий потенциал команды и получить серьезную боевую единицу на задней линии.
Подписанием американского защитника наша селекционная работа не ограничивается. Мы продолжаем мониторить трансферный рынок с целью усиления состава», – заявил Родионов.
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