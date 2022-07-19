Владимир Родионов: «Видич умеет работать с молодыми талантливыми игроками»

Президент прокомментировал назначение Небойши Видича на пост главного тренера команды.

«Мы подписали контракт с представителем знаменитой сербской школы с опытом работы в России.

Видич – тренер, который знает как добиваться результата, он дважды за последние годы выигрывал чемпионат страны в Болгарии. И, что очень важно для нас, он умеет работать с молодыми талантливыми игроками. Надеюсь, нас впереди ждет успешный сезон!», – заявил Родионов.

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