Милош Павичевич – о назначении в «Автодор»: «Приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие»

Новый главный тренер Милош Павичевич прокомментировал назначение на должность.

«Очень рад возглавить команду с такими богатыми традициями, как «Автодор». Хочу поблагодарить руководство саратовского клуба в лице Владимира Евстафьевича Родионова за предоставленную возможность.

Я шел к этому шансу всю свою баскетбольную жизнь и приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – заявил Павичевич.

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