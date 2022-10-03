Милош Павичевич – о назначении в «Автодор»: «Приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие»

Теги Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Милош Павичевич Баскетбол

Новый главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал назначение на должность.

«Очень рад возглавить команду с такими богатыми традициями, как «Автодор». Хочу поблагодарить руководство саратовского клуба в лице Владимира Евстафьевича Родионова за предоставленную возможность.

Я шел к этому шансу всю свою баскетбольную жизнь и приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – заявил Павичевич.

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