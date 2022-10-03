«Автодор» уволил Небойшу Видича до старта сезона. Команду возглавил Милош Павичевич

Саратовский объявил о назначении Милоша Павичевича на должность главного тренера.

Павичевич сменил на посту серба Небойшу Видича, который возглавил «Автодор» в июле, но не успел провести с командой ни одного официального матча.

44-летний Павичевич начал тренерскую карьеру в 2006 году в резервной команде «Црвена Звезды». В России уроженец Черногории работает с 2011 года, а его первым клубом стал «Автодор», где он в сезоне-11/12 руководил молодежной командой.

В сезоне-15/16 Павичевич входил в тренерский штаб грузинской «Виты», затем вместе со «Спартаком-Приморье» в 2018-м стал чемпионом Суперлиги-1. С 2018-го по 2021-й Павичевич возглавлял «Купол-Родники», а год назад стал главным тренером команды ДЮБЛа в УНИКСе.

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