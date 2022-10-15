«Даллас» подпишет двусторонний контракт с Маккинли Райтом

договорился о контракте с разыгрывающим Маккинли Райтом (23 года, 180 см), пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Райт провел три предсезонных матча за «Мавс», набирая в среднем 3,3 очка, 3,3 подбора и 5 передач. Он подпишет двустороннее соглашение с этой командой.

В прошлом сезоне Райт сыграл в пяти матчах за «Миннесоту». Также он выступал в G-лиге, набирая 18,9 очка, 7,3 передачи и 4,7 подбора в среднем за встречу.

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