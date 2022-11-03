Энтони Эдвардс – о данках: «Не могу просто перепрыгнуть через людей, как Яннис»

Атакующий защитник «Миннесоты» забавно прокомментировал отсутствие эффектных данков на старте сезона-2022/23.

«Вся защита в «краске». Мой рост меньше двух метров, я не могу просто перепрыгнуть через всех этих людей, чувак. Я не такой высокий, как . Все просят меня забить сверху, как будто это очень легко. Мне нужен хорошенько разогнаться, чтобы исполнить данк», – сказал Эдвардс.

В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний баскетболист набирает 23,1 очка, 6,1 подбора, 4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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