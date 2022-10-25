Карл-Энтони Таунс: «Эдвардс постоянно говорит о фастфуде, меня это не радует»

Лидер «Миннесоты» считает, что его одноклубнику стоит пересмотреть свой подход к питанию.

«Возможно, я могу научить его тому, как поддерживать физическую форму. Диета и все такое. Я знаю, вам смешно, что он постоянно говорит о фастфуде и всей этой ерунде. Меня это не радует. Он ведь профессиональный спортсмен», – сказал Таунс.

На старте сезона Эдвардс набирает 20 очков, 8,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!