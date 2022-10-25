Карл-Энтони Таунс: «Эдвардс постоянно говорит о фастфуде, меня это не радует»
Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс считает, что его одноклубнику Энтони Эдвардсу стоит пересмотреть свой подход к питанию.
«Возможно, я могу научить его тому, как поддерживать физическую форму. Диета и все такое. Я знаю, вам смешно, что он постоянно говорит о фастфуде и всей этой ерунде. Меня это не радует. Он ведь профессиональный спортсмен», – сказал Таунс.
На старте сезона Эдвардс набирает 20 очков, 8,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.
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