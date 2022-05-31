Джоэл Эмбиид перенес операцию на пальце руки и может пропустить тренировочный лагерь к сезону-22/23

Теги травмы Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенес операцию на большом пальце правой руки, который повредил в первом раунде нынешнего плей-офф.

Кроме того, игрок прошел процедуру восстановления указательного пальца левой руки.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Эмбиид может не успеть восстановиться к тренировочному лагерю «Сиксерс» перед сезоном-2022/23.

В нынешнем сезоне центровой финишировал вторым в голосовании за звание MVP.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные