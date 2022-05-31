Джоэл Эмбиид перенес операцию на пальце руки и может пропустить тренировочный лагерь к сезону-22/23

Центровой «Филадельфии» перенес операцию на большом пальце правой руки, который повредил в первом раунде нынешнего плей-офф.

Кроме того, игрок прошел процедуру восстановления указательного пальца левой руки.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Эмбиид может не успеть восстановиться к тренировочному лагерю «Сиксерс» перед сезоном-2022/23.

В нынешнем сезоне центровой финишировал вторым в голосовании за звание MVP.

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